Федеральным льготникам: сообщайте сведения своевременно

В Чувашской Республике продолжается предоставление мер социальной поддержки федеральным льготникам (инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших, умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам от общего заболевания и т.д. ) в форме ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) в размере 50 % расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, определённых по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления коммунальных услу

ЕДК на оплату ЖКУ назначается федеральным льготникам ежемесячно на основании сведений коммунальных служб, управляющих компаний, ТСЖ и ТСН о фактически начисленных и оплаченных суммах за жилое помещение и коммунальные услуги, на одно жилое помещение по месту регистрации льготника. В случае, если в жилом помещении проживают два и более гражданина, имеющих право на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, размер ЕДК на оплату ЖКУ рассчитывается исходя из права каждого из них на указанные меры социальной поддержки и его доли в составе общих расходов, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении.

Обращаем особое внимание на то, что расчет суммы льготы производится исключительно по месту регистрации льготника (по прописке). Федеральные льготники, проживающие в г. Шумерле и Шумерлинском районе, которые сменили место регистрации и не сообщили об этом в наш отдел и службы, осуществляющие начисление платы за коммунальные услуги (Энергосбыт, Межрегионгаз, ПУ «Водоканал», ГУП «Чувашгаз» и др.), остаются в базе данных отдела зарегистрированными по старым адресам. Соответственно, мы не сможем получить по этим гражданам сведения о фактически произведенных расходах на оплату жилищно-коммунальных услуг и произвести начисление льготы.

Кроме того, в настоящее время ресурсоснабжающие организации все больше переходят на прямые платежи с гражданами за оказываемые коммунальные услуги, минуя управляющие компании (например, за отопление и горячую воду платят в ГУП «Чувашгаз» или МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения»), при этом новые лицевые счета по квитанциям об их оплате в наш отдел федеральными льготниками, как правило, не сообщаются. В результате этого при расчете суммы льготы выпадают платежи по данной коммунальной услуге.

Уважаемые федеральные льготники, если у вас имеются вопросы по начислению ЕДК на оплату ЖКУ или произошли изменения по вашему месту жительства, по коммунальным службам, обслуживающим ваш жилой дом, обращайтесь в наш отдел. Мы находимся по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д.11. В связи с эпидемией коронавируса временно прием граждан осуществляется в понедельник и вторник с 8.00 до 17.00 часов с перерывом на обед с 12.00 до 13.00 часов. Городское население принимается в каб. № 4, районное — в каб. № 27. Телефоны для справок: 2-28-65, 2-34-94.

ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.