Олег Николаев заявил о государственной поддержке отрасли культуры



В представленную Олегом Николаевым на расширенном заседании Высшего экономического совета итогового варианта Комплексную программу социально-экономического развития региона на 2020—2025 годы вошли более 1 400 проектов и программных мероприятий, в том числе 1 120 проектов инфраструктурного развития и развития социальной сферы. В перечне прогнозируемых программных мероприятий социально-экономического развития Шумерлинского района в эти цифры вошло и строительство и введение в эксплуатацию в ближайшие пять лет четырех сельских клубов: в Русских Алгашах на 100 мест, в Яндашах, Бреняшах и Разъезде Мыслеце — на 60 мест.

В районе продолжается точечная работа над развитием сельских модельных библиотек: укрепляется их материальная база, проводятся текущие ремонты, пополняется книжный фонд. На днях стало известно, что Министерством культуры России выделено 5 млн руб. Торханской сельской библиотеке. В рамках национального проекта «Культура» библиотека приняла участие в конкурсном отборе на создание модернизированных библиотек и получила поддержку. Средства пойдут на приобретение компьютерной техники, специализированной мебели, приобретение новой литературы.