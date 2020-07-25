Олег Николаев в программе социально-экономического развития республики на пять лет детально обозначил приоритетные направления развития и пути решения существующих проблем республики, в том числе и Шумерлинского района



Так, в сфере ЖКХ уже в следующем году планируется перевести пять многоквартирных домов, находящихся с. Русские Алгаши и два многоквартирных дома, находящихся в с. Юманай на индивидуальное отопление.

Намечены реконструкция канализации и очистных сооружений по ул. Мира в с. Юманаи , канализации по улицам Садовая, Напольная, Ленина с. Ходары. Определены и объекты строительства: уличные дороги и сети газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, канализации микрорайона «Солнечный» в д. Шумерля, водопроводной сети в д. Лесные Туваны, централизованной канализации в п. Кабаново.

Подготовительные мероприятия по выполнению намеченных планов уже ведутся. Всего на выполнение намеченных работ потребуется 192 015,0 тыс. рублей, из них 9 600,7 тыс. рублей — из местного бюджета.

Учитывая, что консолидированный бюджет Шумерлинского района более чем на 80 % дотационный, жители района возлагают большие надежды на пятилетнюю программу развития республики, которая подразумевает и финансовую поддержку из консолидированного бюджета ЧР.