Мошенники начали использовать официальную смс-рассылку банка

Телефонные мошенники придумали новый способ убедить человека, что они звонят ему «из банка», сообщает информагентство ТАСС. Аферисты оформляют заявку в одном из банковских онлайн-сервисов, и во время разговора клиент получает настоящее смс с официального номера банка. Причем текст сообщения помогает преступникам ввести пользователя в заблуждение.

Сначала социальный инженер по телефону представляется сотрудником банка и сообщает человеку, что мошенники якобы пытаются взломать его онлайн-кабинет на сайте банка и опустошить карту. Затем предлагает срочно перевести все деньги на «резервный счет», чтобы защитить их. Для открытия счета аферист просит клиента банка «пройти верификацию» и назвать полные реквизиты карты, включая срок действия и трехзначный код с обратной стороны. На самом деле эта информация дает преступникам доступ к деньгам на счете.

Если человек отказывается говорить секретные данные карты, мошенник в подтверждение своих слов предлагает отправить смс с официального номера банка. Клиент действительно получает сообщение о «дистанционном резервировании счета». Чтобы банк отправил смс, мошенник от имени пользователя оставляет онлайн-заявку на открытие счета для индивидуальных предпринимателей. В заявке преступник указывает номер телефона и ИНН человека (эту информацию злоумышленники получают в результате утечек персональных данных).

Если клиент банка поверит мошеннику и все-таки выдаст ему конфиденциальную информацию, то не сможет вернуть деньги, ведь он сам «помог» преступнику себя обокрасть.

Настоящие сотрудники банка никогда не высылают смс, чтобы подтвердить подлинность звонка, и не просят сказать секретные данные карты. В любой ситуации нельзя сообщать по телефону никакую конфиденциальную информацию. При тревожных звонках «из банка» стоит прекратить разговор и самостоятельно набрать номер горячей линии, который есть на обратной стороне карты.

Источник: Минфин Чувашии.