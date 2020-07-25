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25 Июл

Олег Николаев в программе социально-экономического развития республики на пять лет детально обозначил приоритетные направления развития и пути решения существующих проблем республики, в том числе и Шумерлинского района

Так, в сфере ЖКХ уже в следующем году планируется перевести пять...

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