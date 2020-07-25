В Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2025 года проработана сфера здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом. «В ближайшие годы нам предстоит построить первый в Чебоксарах 50-метровый бассейн, Олимпийский центр подготовки по стрельбе из лука, крытый футбольный манеж, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля и крытые катки в городах и районах республики», — заявил Олег Николаев на высшем экономическом Совете Чувашии.

В Шумерле в рамках программы также запланированы различные мероприятия по улучшению состояния спортивных объектов, создания условий для занятия спортом. На ближайшие годы намечено строительство современной уличной спортивной площадки на прилегающей к «ДЮСШ «Олимп» территории, приобретение автотранспорта для эффективного образовательного процесса в данном учреждении, установка системы видеонаблюдения.

Положительные перемены должны произойти и на стадионе «Труд». Запланировано провести утепление фасада спортивного зала, капитальный ремонт его кровли.

Среди коммерческих проектов, обозначенных в рамках программы комплексного развития республики, — реконструкция и модернизация стадиона «Темп».

Безусловно, эти шаги будут способствовать развитию спорта в Шумерле и вовлечению в занятия спортом большего количества людей.

Т. Яковлева.