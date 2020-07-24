24 июня – День кадастрового инженера

Ежегодно 24 июля свой профессиональный праздник отмечают кадастровые инженеры – специалисты, умело совмещающие несколько профессий в одной. Осуществляя свою деятельность им одновременно нужны знания юриста, геодезиста, землеустроителя и оценщика.

Сегодня кадастровый инженер – это не просто посредник между правообладателями объектов недвижимости и органом регистрации прав, это в первую очередь квалифицированный специалист, ключевая фигура в подготовке документов для постановки на кадастровый учет земельного участка, уточнении его границ и площади, осуществлении кадастрового учета объектов капитального строительства.

В нашей республике работает 364 кадастровых инженера. Ежемесячно за их услугами обращаются до 9 тысяч жителей Чувашии.

Выбрать кадастрового инженера можно с помощью электронного сервиса на сайте Росреестра – «Реестр кадастровых инженеров» Здесь можно проверить наличие действующего квалификационного аттестата, а также узнать, сколько кадастровых документов подготовил выбранный специалист, по скольким из них был вынесен отказ в регистрации. Имейте ввиду, чем меньше отказов, тем профессиональнее специалист.

— Сегодня профессия кадастрового инженера очень востребована. Без этих специалистов невозможно поставить на кадастровый учет ни один объект недвижимости, — делится руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — Безусловно, одним из показателей качества работ, выполненных кадастровым инженером, является соотношение принятых Росреестром решений о приостановлении либо отказе в осуществлении кадастрового учета или государственной регистрации прав. Надо стремиться, чтобы эти показатели были сведены к минимуму.

Управление Росреестра по Чувашии поздравляет всех кадастровых инженеров с профессиональным праздником и желает постоянного совершенствования имеющихся профессиональных навыков и удачи в организации эффективного рабочего процесса.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.