Установлена цена на газ

Все составляющие, формирующие розничную цену на газ (оптовая цена на газ, плата за снабженческо-сбытовые услуги, тариф на транспортировку газа по газораспределительным сетям), устанавливаются Федеральной антимонопольной службой. Она приняла решение об изменении с 1 августа 2020 г. оптовой цены на газ для населения на 3 %.

В соответствии с решением ФАС Госслужбой Чувашии по конкурентной политике и тарифам произведена корректировка розничных цен на газ. Об этом 23 июля журналистам сообщила руководитель Госслужбы Надежда Колебанова.

С 1 августа 2020 г. розничная цена на газ для населения республики составит 5884,79 руб. за 1000 куб. м с ростом к действующему уровню розничной цены на 2,8 %, или на 163,51 руб. То есть за 1 куб. м газа будем платить 5,88 руб., рост составит 16 копеек.