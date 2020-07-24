Роспотребнадзор планирует внести предложение на имя врио Главы Чувашии о переходе на второй этап снятия ограничений

Об этом руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская заявила 24 июля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией в республике устойчиво снижается. С 20 июля ежедневно регистрируется не более 50 новых случаев заболевания. Хотя ситуация еще считается сложной, наши показатели позволяют говорить о переходе на второй этап снятия ограничений», — подчеркнула она.

Благодаря улучшению эпидобстановки в Чувашии готовы открыть точки розничной непродовольственной торговли площадью до 800 кв м и отдельные образовательные организации. Они смогут открыться только при соблюдении всех мер безопасности, в том числе исключая скопление большого количества покупателей. При этом, II этап снятия ограничений не отменяет соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Решение о переходе на второй этап снятия ограничений пока не принято, однако это может произойти в ближайшее время.

Напоминаем, коэффициент распространения заболевания на 23 июля составил 0,83, свободный коечный фонд — 101.9%, в то время как для перехода и на второй, и на третий этап достаточно 50%. Охват тестирования населения – 90.9%

Чувашинформ. РФ