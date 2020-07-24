Почему волонтеры продолжают сбор подписей в поддержку Олега Николаева?



Народные штабы Олега Николаева и волонтеры продолжают работать в городах и районах Чувашии. Почему продолжается сбор подписей в поддержку кандидата на пост Главы региона? Напомним, что 23 июля, Олег Николаев первым сдал в Центральную избирательную комиссию Чувашии документы и подписи сторонников, необходимые для регистрации.

Ситуацию прокомментировала главный координатор Народного штаба Наталья Партасова:

Была проведена большая работа нашими Народными штабами и волонтерами по сбору подписей в поддержку кандидата Олега Николаева. Хотя для регистрации кандидата-самовыдвиженца достаточно 5 тысяч подписей, по всей республике было собрано в десять раз больше – около 50 тысяч. Поэтому отдельная благодарность нашим героическим волонтерам. Без них такой результат был бы невозможен. Они продолжают работу в каждом городе и районе Чувашии, и ряды их постоянно растут. Сейчас это несколько сотен человек по всей республике.

«Наш кандидат выходит на выборную кампанию со своей программой и еще до выборов хочет узнать мнение жителей — их пожелания, предложения, — сказала Наталья Юрьевна. – Поэтому мы делаем все возможное, чтобы каждый желающий мог рассказать о своих проблемах, поддержать Олега Николаева, пополнить ряды его сторонников».

Адреса Народных штабов, которые расположены в каждом районе республики, можно найти на сайте заниколаева.ру.

«Сторонники первыми будут получать от нас важные новости, информацию о готовящихся мероприятиях, а как только позволит эпидемиологическая обстановка – и приглашения на встречи с Олегом Николаевым», — заключила Наталья Партасова.