Портал жалоб и предложений

С 1 января по 1 июля 2020 года на портал «Народный контроль» (nk.cap.ru) поступило 375 сообщений с жалобами и предложениями от населения.

Анализ поступивших запросов показал, что наиболее популярными направлениями остаются вопросы, связанные с благоустройством и инфраструктурой (39,6 %), строительством и ремонтом дорог (36,4 %) и оказанием жилищно-коммунальных услуг (11,7 %).

Наиболее активно обращаются на портал «Народный контроль» жители Чебоксар – от них поступило 71,9 % всех обращений. Значительная часть писем приходит также от жителей Новочебоксарска и Чебоксарского района.

Напомним, что одним из главных преимуществ информационного ресурса является оперативность рассмотрения сообщений от граждан – ответ предоставляется всего за 10 рабочих дней. На портале «Народный контроль» жители могут взаимодействовать с органами исполнительной власти, предлагать инициативы и решать конкретные проблемы.

Подать обращение можно через сайт или мобильное приложение (с мобильных устройств на базе операционных систем Android). Для входа используется учётная запись от Единого портала госуслуг. Важно, чтобы у пользователя была подтвержденная учетная запись, то есть заполнены все данные в профиле и подтверждена личность.

Помимо краткого описания проблемы к письму можно прикрепить фотографии и указать местонахождение, создав специальную метку на карте. Остальные пользователи могут поддержать решение того или иного вопроса, приняв участие в обсуждении проблемы. Отслеживать ход рассмотрения своего письма и вести переписку с ведомством-исполнителем можно в «личном кабинете».

Через портал «Народный контроль» принимаются жалобы и предложения по 8 направлениям: жилищно-коммунальные услуги, связь, социальная сфера, бизнес, экология, благоустройство и инфраструктура, дороги и сельское хозяйство. Обращение могут быть как авторскими, так и коллективными. Кроме того, пользователи информационного ресурса могут принимать участие в опросах, голосованиях и выражать свое мнение по различным актуальным темам.

«Отличное приложение, которого не хватало жителям региона. Спасибо Правительству республики, что данный портал наконец-то появился», – оставил на днях отзыв со словами благодарности и предложениями по совершенствованию проекта один из активных пользователей портала «Народный контроль».

Источник: Мининформполитики Чувашии.