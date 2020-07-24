Минпромторг России дополнил Комплексную программу развития Чувашии новыми предложениями

Минпромторг России предложил включить в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии до 2025 года два дополнительных проекта, касающихся развития промышленности.

Об этом заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных сообщил 24 июля на заседании Высшего экономического совета. Федеральное министерство предложило начать выпуск Волжским комбайновым заводом комбайнов 3 и 4 класса, а также наладить разработку автоматизированных систем управления электропроездов 4 поколения компанией «ЭЛАРА». В результате, общее количество инвестиционных проектов в секторе промышленности увеличилось с 92 до 94.

«Промышленная часть программы достаточно амбициозная. Из более 300 проектов, которые мы увидели, треть посвящена непосредственно промышленному сектору. Из 92 проектов мы отобрали 34, по которым Минпромторгом совместно с субъектом будет отрабатываться дорожная карта реализации каждого проекта. Сюда попадают и Хевел, и Сеспель, и ряд других крупных производителей, например, предложенный нашим ведомством Волжский комбайновый завод», – прокомментировал программу замминистра.

Алексей Беспрозванных также отметил, что оставшиеся проекты, по его мнению, республика сможет реализовать самостоятельно, используя средства республиканского Фонда развития промышленности.