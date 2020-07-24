Конструктивно о важном

Основной темой рабочей встречи министра культуры Розы Лизаковой с работниками культуры Шумерлинского района, состоявшейся в Торханском культурно-оздоровительном центре с участием главы администрации Льва Рафинова, стала «Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы». Разработанная ведущими специалистами и экспертами по поручению врио главы Чувашии Олега Николаева программа включает основные направления развития республики на ближайшую перспективу

В ходе работы над стратегическим документом, отметила министр, поступило более полутысячи предложений от жителей республики, общественности, предпринимательского сообщества, программы развития своих территорий представили муниципалитеты республики. Совместно были выявлены не просто болевые проблемы региона, но и предложены реальные пути их решения с прогнозируемым результатом.

Ознакомив собравшихся с основными направлениями Комплексной программы, более подробно руководитель ведомства остановилась на стратегии государственной культурной политики и представила перечень мероприятий по сохранению и развитию национальной культуры, гармонизации национальных и межнациональных отношений, поддержке трехступенчатого образования в сфере культуры и профессионального искусства, озвучила реализуемые проекты по строительству и ремонту учреждений культуры, реставрации объектов культурного наследия, заострила внимание на необходимости цифровизации деятельности библиотек, клубно-досуговых учреждений, музеев и архивов республики.

Министр отметила положительную динамику развития отрасли культуры в Шумерлинском районе: на должном уровне укрепляется материально-техническая база учреждений, проводятся текущие и капитальные ремонты клубов и библиотек, стабильно растет заработная плата работников.

Примечательно, что в перечне прогнозируемых программных мероприятий социально-экономического развития района, администрация муниципалитета ставит своей задачей до 2025 года построить и ввести в эксплуатацию четыре сельских клуба: в Русских Алгашах на 100 мест, в Яндашах, Бреняшах и Мыслеце — на 60 мест.

Бурные аплодисменты работников культуры прозвучали на объявленную министром новость о выделении Минкультуры России 5 млн рублей Торханской сельской библиотеке. Как уже сообщала наша газета, в рамках реализации национального проекта «Культура» библиотека приняла участие в конкурсном отборе на создание модернизированных библиотек. Это, безусловно, уникальный проект, способствующий развитию и повышению качества и разнообразия информационно-культурной жизни населения.

В срок до 1 ноября этого года средства необходимо освоить. Работа предстоит большая, но и результат не заставит себя ждать.

Во второй половине дня Роза Лизакова выехала в поселок Саланчик с целью посещения сельского клуба, библиотеки и детской музыкальной школы им. В.А Павлова.

О. Дмитриева.