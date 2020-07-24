Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики закрепят законом

24 июля в Чувашском драматическом театре им. К.В. Иванова состоялось расширенное заседание Высшего экономического совета Чувашской Республики и презентация итогового варианта Комплексной программы социально-экономического развития региона на 2020—2025 годы. Документ общественности представил врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев.Комплексная программа разработана Международным центром развития регионов и прошла широкое обсуждение. В нее вошли более 1 400 проектов и программных мероприятий, в том числе 1 120 проектов инфраструктурного развития и развития социальной сферы, а также 325 инвестиционных проектов экономического развития. Расчетный объем финансирования программы составит более 264 млрд рублей. «Программа разработана, чтобы быть программой действий, основанной на территориальных и отраслевых задачах развития республики», – подчеркнул Олег Николаев.Основными драйверами роста экономики Чувашской Республики станут обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, сфера информационных технологий, туризм, а также строительная деятельность при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры.В своем выступлении руководитель региона отметил, что одна из приоритетных задач – снизить миграционный отток населения, вернуть людей в республику, обеспечив их рабочими местами. За 5 лет доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться более чем на 100 тыс. человек. В 1,6 раза должен вырасти валовый региональный продукт, в 1,26 раз – производительность труда, в 1,37 раз – объем промышленной продукции, в 1,4 раза – объем продукции сельского хозяйстваОлег Николаев заключил, что обозначенные ориентиры должны быть закреплены. «Правительство Чувашской Республики в месячный срок подготовит законопроект по утверждению Стратегии развития Чувашской Республики до 2035 года с учетом представленной Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики», – отметил он.Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета Чувашии Анатолий Аксаков отметил, что Высший экономический совет будет принимать активное участие в мониторинге реализации программы.«Будут также разработаны локальные программы по предприятиям, к примеру, по программе подготовки специнвестконтрактов. По выпуску тракторов малой и средней мощности мы работаем с Тракторным заводом, с приборным заводом работаем, со строителями у нас большая работа. То есть Высший экономический совет продолжит свою деятельность уже по реализации своей программы. Причем, в рамках этой работы будут готовиться новые проекты, которые можно назвать подпрограммами. Ведь программа – это живой документ. Главное, о чем сказал Олег Алексеевич, нам удалось вовлечь тысячи людей в подготовку документа. И теперь самое важное – десятки, сотни тысяч людей, жителей Чувашии вовлечь в реализацию этой программы. Уверен, у нас это получится во главе с Олегом Алексеевичем», — подчеркнул Анатолий Аксаков.В работе заседания Высшего экономического совета приняли участие федеральные эксперты – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Людмила Бокова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, директор Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития Российской Федерации Виктор Смирнов, заместитель Председателя правления ПАО «Промсвязьбанк» Олег Минаев и другие.В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония присвоения высшей государственной награды Чувашской Республики. По указу Главы Чувашской Республики почетное звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» присвоено ветерану труда Александру Петровичу Петрову и художественному руководителю Чувашского драмтеатра Валерию Николаевичу Яковлеву. Комментарии экспертов по итогам презентации Комплексной программы социально-экономического развития региона на 2020—2025 годы: Алексей Беспрозванных, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации:– Промышленная часть программы достаточно амбициозная. Из более 300 проектов, которые мы увидели, треть посвящена непосредственно промышленному сектору. Из 92 проектов мы отобрали 34, по которым Минпромторгом совместно с субъектом будет отрабатываться дорожная карта реализации каждого проекта. Сюда попадают и «Хевел», и «Сеспель», и ряд других крупных производителей, например, предложенный нашим ведомством «Волжский комбайновый завод».В частности, программа «Совместные займы» с региональными ФРП, по которой процент софинансировании снижен до 10%, а нижняя планка займа – до 10 млн. рублей может быть очень эффективна для реализации этих проектов. Ведь капитализация республиканского Фонда одна из самых больших в стране и составляет 1,5 млрд рублей. А это значит, что Республика обладает возможностью разрабатывать инициативы общей стоимостью до 15 млрд рублей. Однако, безусловно, самый главный приоритет в этой программе – это достижение за ближайшие пять лет тех амбициозных показателей, которые в ней стоят: рост на 37% объемов промышленного производства, увеличение на 25% количества рабочих мест и другие. Дмитрий Волков, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:– Что касается потенциала Чувашской Республики в сфере строительства, то, во-первых, есть хорошая индустрия строительных материалов. Республика в значительной степени обеспечена сама и много чего вывозит в целом по России. Во-вторых, здесь традиционно очень качественные, профессиональные кадры, и они ценятся по всей России, работают по всей России в разных строительных компаниях. В третьих, у вас только по жилью план роста в полтора раза, т.е. сейчас чуть больше 600 кв м жилья в целом по республике, а к 2024 году немного меньше миллиона. Республика обладает большим потенциалом. сли взять как пример микрорайон «Новый город», то там уже создается, реализуется очень интересный проект в рамках программы «Комфортная городская среда». И вот эта практика комплексного освоения территории должна тиражироваться не только по всей республике, но и по всей стране. Поэтому есть возможность экспортировать идеи.Людмила Бокова, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:– Нисколько не сомневаюсь, что у республики есть потенциал, в том числе стать кузницей кадров для IT-отрасли. Вакансий здесь много, есть университет, который способен это реализовывать. Мы рассчитываем также на то, что в школах начнутся подготовки для детей, для того, чтобы профориентация была нацелена на эту отрасль. Самое главное, здесь есть новые рабочие места, на которые могут рассчитывать выпускники вузов. Это очень важный потенциал, на мой взгляд. И то, что республика заявила на субсидию в рамках гранта на кадровое обеспечение, тоже поможет развивать новые программы.Алла Самойлова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения:– Высокие технологии уже реально вошли в жизнь здравоохранения и уже реально есть в Чувашской Республике. А вот дальнейший этап – реабилитация после высокотехнологичных операций эндопротезирования, на сердце, на зрении, – именно тот шаг, тот тренд ближайшего будущего, без которого сложно оценить комплексное развитие здравоохранения.На сегодняшний день в республике есть шикарный потенциал для развития этого сектора. Причем здесь он возможен в рамках государственно-частного партнерства. Это очень здорово, потому что вкладываются средства предпринимателей, вкладываются технологии со стороны государственных органов здравоохранения, что в целом дает мощный синергетический эффект. И я считаю, что в этом ключе республика может оказывать услуги не только жителям республики, но и проживающим далеко за ее пределами. Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики