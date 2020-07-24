Комплексная программа развития Чувашии призвана улучшить качество жизни населения

23 июля под председательством министра Владимира Осипова и с участием врио Главы Чувашской республики Олега Николаева состоялось заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Помимо итогов работы Минтранса за I полугодие 2020 года и основные задачи на II полугодие, была рассмотрена Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы.

Врио главы Чувашии Олег Николаев отметил, что транспорт и дороги играют одну из важнейших ролей в развитии экономики и социальной жизни населения, а в Чувашии в этих отраслях «сложилась не очень благоприятная обстановка».Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо «пересмотреть проведенную транспортную реформу, повысить качество транспортного обслуживания и комфортабельность транспортных средств при осуществлении перевозок». Масштабные проекты по ремонту, капитальному ремонту и строительству дорожной инфраструктуры, подчеркнул Олег Николаев, как раз включены в комплексную программу и уже начали реализовываться.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов отметил, что мероприятия, предусмотренные комплексной программой в области транспорта и дорожного хозяйства, могут сыграть роль локомотива и позволят сделать рывок в развитии дорожной отрасли и экономики республики в целом. Он рассказал об участии республики в реализации федеральных проектов высокоскоростных транспортных магистралей, проходящих по её территории: скоростной автомобильной дороги Москва -Нижний Новгород — Казань (М-12) и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, о планах по строительству третьего транспортного кольца и реконструкции здания аэровокзала аэропорта г. Чебоксары. «За 5 лет планируется реализовать 11 масштабных проектов, направленных на формирование развитой сети автомобильных дорог и обеспечение доступности для населения безопасных и качественных транспортных услуг, способствующих повышению конкурентоспособности Чувашской Республики», – резюмировал Владимир Осипов.

Источник: Минтранс Чувашии.

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«Дорожная проблема» муниципалитетов ждёт решения

В Комплексной программе социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2025 годы даны характеристики, проблемы и потенциал каждого муниципального образования. Так вот, касаемо каждого города и района самой первой проблемой числится именно дорожная инфраструктура.

На территории Шумерли из 104,239 км автодорог с асфальтовым покрытием только 34,774 км, остальные — грунтовые. Ежегодное финансирование на капитальный и текущий ремонт автодорог не позволяет полностью удовлетворить существующие потребности. Ежегодно ремонтируются только 3-4 км дорог, т.к. разработка проектно-сметной документации для строительства требует значительных финансовых затрат и в основном осуществляется за счет внебюджетных источников. Названы и пути для более быстрого решения этой проблемы — увеличение финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе выделение средств на разработку ПСД.

В комплексной программе написано, что в период с 2020 по 2025 годы в Шумерле планируется реализовать 19 проектов инфраструктурной направленности, финансирование которых составит в общем 2873,4 млн рублей за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики плюс софинансирование из местного. В частности, в сфере дорожного хозяйства: текущий ремонт 15 км автомобильных дорог и строительство 4,1 км в течение 5 лет, реконструкция дороги по ул. Заводской и 2-й этап строительства дороги по ул. Лермонтова в 2021 году, строительство дороги по ул. Пушкина (ул. Щорса – ул. Чернова) и по Банковскому переулку (ул. Пушкина – ул. Октябрьская) в 2022 году, закупка спецтехники для дорожного хозяйства.

В Шумерлинском районе к проблемам дорожной инфраструктуры отнесено закольцевание автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, для чего на разработку ПСД и строительство объектов необходимо более 200 млн рублей, ремонт дорог, на которых протяженность дефектных участков на составляет более 60 %. Для достижения определенных результатов удовлетворения потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, требуется рассмотреть вопрос по финансированию в полном объеме из республиканского бюджета либо рассмотреть вопрос включения в нацпроект с финансированием из федерального, республиканского и местного бюджетов.

В рамках программы в период с 2020 по 2025 годы будет реализовано 24 проекта инфраструктурной направленности, которые будут профинансированы на общую сумму 1199,99 млн рублей за счет консолидированного бюджета Чувашской Республики и софинансирования из местного бюджета. Конкретно на дорожное хозяйство предполагается направить 451,14 млн рублей: закольцевание дороги с твердым покрытием пос. Красный Атмал — пос. Речной протяженностью 6 км, закольцевание дороги Чебоксары — Сурское — с. Туваны — д. Малые Туваны — Чебоксары — Сурское — с. Ходары – д. Егоркино протяженностью 1,2 км; ремонт дорог: Чебоксары — Сурское — п. Красный Октябрь — п. Красный Атмал (21 км), Чебоксары – Сурское — п. Красный Октябрь — п. Красный Атмал — п. Мыслец – разъезд Пинеры (12,5 км), Чебоксары — Сурское — с. Русские Алгаши — п. Речной (8 км), участок дороги Кабаново — Ахмасиха (2,3 км), Чебоксары — Сурское — с. Юманай – д. Тарн-Сирма (3 км), Чебоксары — Сурское — д. Эшменейкино — д. Кадеркино — д. Пюкрей (6,1 км), Чебоксары — Сурское — с. Ходары – д. Егоркино — д. Пояндайкино (2,8 км), Чебоксары — Сурское — д. Молгачкино (1 км), д. Торханы — д. Чертаганы (6,6 км), «Сура» — с. Нижняя Кумашка — д. Верхняя Кумашка (0,9 км), «Сура» — Верхний Магарин — Триер — Нижний Магарин (2 км).

Н. Владимирова.