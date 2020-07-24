За пять лет в Чувашии построят 9 новых школ и обновят уже работающие

До 2025 года в республике планируется построить 9 новых школ: пять школ в Чебоксарах и по одной школе в Мариинско-Посадском, Цивильском, Чебоксарском районах и в пос. Кугеси. Об этом врио Главы Чувашии Олег Николаев сообщил 24 июля на заседании Высшего экономического совета республики, презентуя Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет.

«До 2025 откроем еще около 7,5 тысяч мест в образовательных организациях», — отметил глава региона.

Олег Николаев также добавил, что уже в этом году в республике начинается строительство 9 детских садов и вводится в эксплуатацию две новые школы.

«По результатам реализации мероприятий программы обеспечим детей местами в детских садах, ликвидируем обучение детей во вторую смену, а численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования, увеличим более чем в полтора раза», — подчеркнул он.

Напомним, что недавно полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио Главы Чувашии Олег Николаев осмотрели строящуюся новую школу на 1600 учеников в жилом районе «Новый город» в Чебоксарах.