Глава Минпрома увидел проблемы и перспективы шумерлинцев

21 июля Шумерлю и Шумерлинский район с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергей Лекарев.

Сначала он провел встречу с главой администрации города Валерием Шигашевым и главой города Сергеем Яргуниным по крайне тяжелой ситуации в МУП «Шумерлинские городские электрические сети». Предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, счета МУПа заблокированы, текущая деятельность практически парализована.

Как заметил Сергей Лекарев, необходимо найти комплексное решение с выработкой нескольких конкретных предложений для кредиторов с учетом возможностей и производственных мощностей предприятия, ресурсов муниципалитета. Процедура банкротства будет способствовать мораторию на долги, а значит, горэлектросети смогут вести финансово-хозяйственную деятельность, подготовить электрохозяйство города к предстоящему зимнему периоду. Со своей стороны, глава Минпрома обещал провести рабочие встречи с руководством республиканских предприятий энергетического комплекса с целью определения их видения ситуации и дальнейших решений.

В Шумерлинском районе Сергей Лекарев в сопровождении главы администрации Льва Рафинова посетил перспективные инвестиционные площадки: имущественный комплекс ООО «Агропромгаз» и ООО «Биопарк-21». Было отмечено, что Агромпромгаз имеет потенциал для развития, в настоящее время ведутся поиски инвестора и рассматривается возможность создания на базе имущественного комплекса технопарка. Биопарк занимается производством и реализацией биопрепаратов, разработкой научной проектов в биотехнологии и лабораторными исследованиями. На данный момент тут создано 10 рабочих мест, созданы все условия для запуска масштабного производства. Эти два проекта рассматриваются с учетом новой автомобильной скоростной трассы М-12 Москва – Казань, которая пройдет по территории Шумерлинского района.

Источник: сайты г. Шумерли и Шумерлинского района.