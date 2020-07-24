В республике появятся ещё 7 новых спортивных объектов

ближайшую пятилетку спортивная инфраструктура Чувашии пополнится на 7 новых спортивных объектов. Так в Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2025 года проработана сфера здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом. Сегодня, 24 июля, на Высшем экономическом Совете региона документ презентовал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Олег Николаев на Высшем экономическом Совете Чувашской республики

Он отметил, что уже в 2021 году в селе Ишлеи Чебоксарского района будет построен новый физкультурно-спортивный комплекс с бассейном. В следующем году также планируется начать строительство в городе Чебоксары крупнейшего физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункциональными залами и плавательными бассейнами, приспособленными для инвалидов и маломобильных групп населения на базе стадиона «ВОЛГА». Включение этого объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу поддержано Министерством спорта России.

«В ближайшие годы нам предстоит построить первый в Чебоксарах 50-метровый бассейн, Олимпийский центр подготовки по стрельбе из лука, крытый футбольный манеж, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля и крытые катки в городах и районах республики», — добавил Олег Николаев.