В июльскую жару на водоемах выросло число утонувших

По состоянию на 20 июля на водоёмах Чувашии зарегистрировано 20 происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 25 %. Утонули 19 человек, в т.ч. 2 ребёнка. Наибольшее количество утонувших зарегистрировано в Моргаушском районе (9). В Новочебоксарске утонули 4 человека, в Канашском районе – 3 человека и в Урмарском районе – 2 человека.

Только в июле в республике утонули 10 человек, что составляет 53 % от всех утонувших с начала года. Росту количества утонувших способствовала июльская жара и, как следствие, начало купального сезона.

Обычно купальный сезон на территории Чувашии всегда открывался 1 июня, но из-за угрозы распространения COVID-19 в этом году сроки официального открытия пляжей не определены. На этот год на учёте стоят 13 пляжей и 49 специально оборудованных мест для купания и отдыха людей у воды. Управление Роспотребнадзора по Чувашии сообщает, что возобновление работы пляжей допускается только на третьем этапе снятия ограничений. Однако в жаркую погоду жители республики массово направились к местам неорганизованного отдыха, где на данный момент отсутствуют спасательные посты.

Основными причинами гибели людей стало несоблюдение требований правил безопасности и купание в необорудованных местах, а также оставление детей без надлежащего присмотра.

Госкомитет Чувашии по делам ГО и ЧС.