Рассмотрены вопросы организации дорожного движения в Шумерле

Отчет ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинский» об итогах работы за первое полугодие 2020 года стал первым в повестке дня очередного заседания межведомственной комиссии по повышению безопасности дорожного движения в городе Шумерля, состоявшегося 22 июля под председательством главы администрации города Валерия Шигашева. Участие в заседании, помимо членов комиссии приняли общественники и депутаты — активист ОНФ Валерий Павлов и депутат Вадим Задорожный.

Как проинформировал начальник ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинский» Александр Майоров, обстановка на дорогах остается стабильной. В обозначенном периоде произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, без погибших.

В ходе рассмотрения вопроса о соответствии установленных дорожных знаков ГОСТу согласно схеме организации дорожного движения в городе, заместитель главы администрации – начальник Управления градостроительства и городского хозяйства Альбина Ксенофонтова отметила, что согласно обобщенным данным в городе установлено 122 дорожных знака, а также светофорные объекты. Дорожная ситуация показывает, что многие знаки, об этом говорили и общественники, требуют замены, установки новых. Соответствующее поручение о проведении анализа на соответствие организации дорожного движения в городе дал глава администрации Валерий Шигашев. Таким образом, специально созданная рабочая группа из числа членов комиссии, активистов проведет своего рода диагностику, мониторинг дорожной сети на предмет актуальности установленных знаков, соответствия дорожного покрытия нормативам, наличия искусственных неровностей по ГОСТу и другое.

Замглавы добавила, что в текущем году еще будет проведен ямочный ремонт дорог на сумму 800 тысяч рублей, заменено два светофорных объекта (на перекрестке улиц Заводская – Ленина и у Центра детского творчества), установлен новый на перекрестке улиц Октябрьская – Дзержинского. Кроме того, вопрос с организацией движения на выезде из города в сторону Чебоксар получил дальнейшее решение: т.к. одна из дорог на том перекрестке республиканского значения, то направлено обращение в профильное министерство по организации движения.

Следующими вопросами были рассмотрены обращения граждан, касающиеся организации движения во дворах, обустройства тротуарной зоны и установки искусственной неровности на отремонтированной в прошлом году улице Колхозной. Как заметил глава администрации, данные вопросы будут рассмотрены в ходе выездного совещания комиссии на данные объекты.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.