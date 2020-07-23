Работа по созданию центра образования «Точка роста» в школе № 1 Шумерли набирает обороты

В рамках плана мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с 1 сентября 2020 года в школе №1 города Шумерля начнет работу центр образования «Точка роста» — структурное подразделение общеобразовательной организации. Центр даст новый импульс развитию инженерного образования. Изучение таких предметных областей, как «Технология», «ОБЖ», «Информатика» в современных условиях невозможно без применения новых технологий и соответствующего оснащения.

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики поставлено оборудование и мебель для работы Центра: столы для шахмат, шахматы, мебель для проектной деятельности, кресло мешок для коворкинга шкафы, конструкторы для проектно-ориентированного изучения устройства и принципов работы механических моделей различной степени сложности, шлем виртуальной реальности, квадракоптеры, смартфоны, многофункциональное устройство, фотоаппарат, карты памяти, штатив, микрофон. Планируется поставка ноутбуков, 3D принтера.

Центр «Точка роста» будет включать следующие функциональные зоны:

зона формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе в рамках предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»;

зона для проектной деятельности — открытое пространство, выполняющее роль центра общественной жизни образовательной организации.

помещение для проектной деятельности по принципу коворкинга, включающее шахматную гостиную.

Оформление Центра выполняется с использованием фирменного стиля Центра «Точка роста» (брендбука). Для этого заказаны стенды и таблички для входной группы, кабинетов и зоны коворкинга.

В школе ведутся ремонтные работы помещений центра «Точка роста», заменены окна, заказана мебель. Работы ведутся согласно составленному плану-графику и сметному расчету. На данный момент идёт подготовка поверхности стен и потолка.