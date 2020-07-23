Олег Николаев рассказал, на кого будет опираться в развитии экономики Чувашии

Так руководитель региона выделил интеллектуальных, со смелыми инновационными идеями молодых ученых, с которыми встретился в ходе рабочего визита 23 июля на ООО «НПО «Каскад-ГРУП». По словам Олега Николаева, в развитии экономики Чувашии именно такие прорывные идеи могут сыграть главную роль.На производственной площадке НПО «Каскад-ГРУП, на которой реализованы решения «интеллектуального здания» и применены новые разработки, весьма гармонично состоялось чествование победителей программы «УМНИК».Олег Николаев искренне приветствовал лауреатов программы и отметил, что правительство поддержит каждый из этих проектов. Особенно если это касается вопросов импортозамещения, инновационных решений по улучшению качества производимой продукции или подъема производственных процессов на новые уровни.«Вдвойне приятно сегодня приветствовать молодых людей, которые дерзнули и не постеснялись проявить себя в плане представления своих мыслей в качестве инновационных решений для организации современных производств в разных сферах жизнедеятельности. Я предварительно ознакомился с представленными работами, которые сегодня получат соответствующие награды и признание. И, конечно же, ответственно говорю – это очень здорово. Уверяю, Чувашская республика очень заинтересована в такого рода решениях, — сказал руководитель региона. – Я на вас очень рассчитываю, и давайте двигаться ровно также – дерзко, смело с устремленностью в будущее», — заключил Олег Николаев.Отметим, что федеральная программа «УМНИК» реализуется Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере с 2007 года. Молодые ученые до 30 лет получают поддержку своих коммерчески ориентированных научно-технических проектов. За время существования федерального конкурса «Умник» в нем приняли участие более 70 тысяч человек, более 12 тысяч стали победителями. Размер гранта в этом году – полмиллиона рублей.