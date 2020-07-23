Олег Николаев «нацелил» Минздрав Чувашии на реабилитацию переболевших COVID-19 пациентов

23 июля Кабинет Министров Чувашской республики одобрил законопроект, предусматривающий компенсацию недополученных медицинскими организациями доходов из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. По распоряжению российского правительства размер межбюджетных трансфертов для Чувашии составит 29,9 млн рублей. В первую очередь деньги пойдут на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. В рамках принятия этого закона врио Главы Чувашии Олег Николаев также нацелил республиканский Минздрав на решение задач по реабилитации переболевших коронавирусом граждан.

«Если мы не будем предоставлять возможность достаточно основательной реабилитации и, тем самым, доводить до полного выздоровления, тех, кто переболел коронавирусом, то будем иметь как минимум хронических больных», – заметил руководитель региона.

Он предложил обсудить дополнительные возможности, которые может дать принятие данного законопроекта застрахованным в системе ОМС лицам, на площадке Госсовета Чувашии.

Ранее Чувашинформ сообщал о том, что в Чувашии готовят программу реабилитации для переболевших коронавирусом жителей республики.

Источник: чувашинформ.рф.