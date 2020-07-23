23 Июл

Новые образовательные курсы ЧГУ стали доступны для всех желающих

Чувашский госуниверситет расширяет возможности — теперь пройти специальные курсы, доступные ранее только студентам и сотрудникам вуза, может любой, кому интересна предложенная тематика. Данные курсы прошли аккредитацию и пользуются популярностью среди слушателей. Кому это может быть интересно? В первую очередь, потенциальным студентам. Это отличная возможность почувствовать университетскую атмосферу и познакомиться с нашими преподавателями. Во-вторых, тем, кто хочет расширить свой кругозор. Бесплатные курсы — отличная возможность узнать для себя что-то новое. В-третьих, школьникам средних классов для подготовки к конференциям.
В первую волну были предоставлены доступы к трем образовательным курсам: — чувашский язык https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11071833, — геоурбанистика https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11071829 , — безопасность в чрезвычайных ситуациях https://online.edu.ru/public/course?faces-redirect=true&cid=11071815.
Теперь к ним прибавились еще девять:

  1. Грамматика английского языка https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=1552
  2. История и география Чувашской Республики https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=1284
  3. Русский язык как иностранный (лексический минимум элементарного уровня) https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=1485
  4. Основы педагогики https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=1491
  5. Микроэкономика https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=1484
  6. Экономика (для неэкономистов) https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=1966
  7. Правоведение https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=166
  8. Физическая культура и спорт https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=1417
  9. Управление проектами https://moodle.chuvsu.ru/course/view.php?id=21711

Автор записи: anna

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