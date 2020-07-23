Молодёжный волонтёрский клуб «Вместе мы сила» инициировал акцию добра «Помоги собраться в школу»

Молодёжный волонтёрский клуб города Шумерля «Вместе мы сила», созданный для оказания помощи людям в период распространения новой коронавирусной инфекции, продолжает свою работу.

Благодаря молодому предпринимателю города вновь были сформированы и развезены бесплатные продуктовые наборы в 8 многодетных семей с 6-ью и более детьми.

Оценив ситуацию в семьях, молодые активисты решили помочь собраться в школу детям из малообеспеченных и многодетных семей. Традиционная акция добра будет проходить с 20 июля по 31 августа 2020 года. Цель акции тоже традиционная – помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к новому учебному году.

Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, принадлежности для рисования, наборы для детского творчества от участников благотворительной акции принимаются только в новом виде; портфели, школьная форма, учебники, художественная литература – новые или в хорошем состоянии.

Благотворительная акция дает возможность объединить усилия для общего доброго дела. Как показывает практика предыдущих лет, благодаря постоянно возрастающему числу неравнодушных людей растет и количество детей из малообеспеченных семей, полностью подготовленных к школе.

К данной акции одним из первых вновь подключился бизнесмен А., который уже передал в волонтёрский корпус более 1000 рабочих тетрадей, наборы цветных карандашей, ручки, простые карандаши, ластики, альбомы, краски.

Вся поступившая благотворительная помощь будет направлена в семьи, состоящие на учете в подведомственных учреждениях социальной поддержки населения.

Выражаем огромную благодарность А. за оказанную помощь и поддержку, и призываем всех неравнодушных жителей города присоединиться к акции добра.

Если Вы хотите оказать помощь, пишите в direct kultura_goroda_shumerlya, ekaterina_sanna87 или по тел. 89278625576.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.