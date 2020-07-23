Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — сказал он, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Согласно подготовленной Ростуризма программе стимулирования внутреннего туризма, презентация которой есть у «Интерфакса», путешествующие по новым направлениям внутри России туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР.

За каждый такой тур они смогут получить кэшбек в размере 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. — 15 тыс. рублей.

Всего таким образом Ростуризм рассчитывать субсидировать более 2 млн турпоездок, программа будет запущена уже в августе 2020 года, сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Среди условий получения бонуса — направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Тур необходимо приобрести у туроператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр, или напрямую у классифицированного отеля. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма — водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

Схема получения бонуса выглядит так: турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает ее с использованием карты МИР. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов.

Направления, на которые распространяется компенсация

На лето 2020 года в программу включены 45 новых направлений, среди них — Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, республика Карелия, Удмуртская республика.

И отдельно выделены шесть специальных направлений с небольшим номерным фондом, где туристы также смогут получить кэшбек — Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская область, Ивановская область, Ульяновская область.

Как сообщалось, крупные туроператоры при поддержке Ростуризма летом 2020 года организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России, в которые раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, 19 июля — в Хакасию. 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга.

Правительство РФ в пятницу одобрило выделение Ростуризму в 2020 году средств на субсидирование направлений внутреннего туризма из резервного фонда.

Источник: interfax.ru.