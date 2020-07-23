В сквере Победы прошел субботник

Сотрудники МБОУ «СОШ №1» провели субботник на закрепленной за школой территории – в сквере Победы. Субботник – это, в первую очередь, праздник — праздник чистоты, порядка и хорошего настроения.

Сотрудники школы убрали мусор, скосили траву в сквере для того, чтобы было приятно проводить там время жителям города.

Субботник не только делает наш город чище, но и объединяет людей. Люди должны понимать, что чистый город – это заслуга каждого его жителя.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.