Эксперты оценили уровень поддержки бизнеса в Чувашии на фоне пандемии

Данные приводит газета «Известия» со ссылкой на аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА), которые составили рейтинг российских регионов-лидеров по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего в условиях ковидных ограничений. В числе лидеров с максимальным объемом господдержки отмечены 15 субъектов. Еще 8 регионов, в том числе – Чувашия, приближаются к ним за счет высокого разнообразия мер поддержки экономики.

С начала апреля в республике используется целый ряд инструментов поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса. К примеру, с 1 июля 2020 года в регионе начал действовать специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». При чем льготные налоговые условия на территории Чувашии по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева будут закреплены законом Чувашской республики и будут действовать по 2028 год.

Также в республике применяется практика предоставления сниженных процентных ставок на кредиты бизнесу, отсрочки по арендной плате, субсидий и приостановки проверок предпринимателей и компаний.

Однако, как полагают аналитики НРА, эффективность предпринятых мер возможно оценить только осенью или даже к концу года. При том, будет учитываться фактическое число организаций и предпринимателей, получивших доступ к мерам поддержки.

Напомним, что своевременные и действенные меры поддержки предпринимателей и компаний могут реально сократить срок восстановления промышленного производства, пострадавшего от пандемии.

Источник: чувашинформ.рф.