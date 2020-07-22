Чувашия на этой неделе может выйти на второй этап снятия ограничений

Об этом стало известно 22 июля в ходе рабочей встречи полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова и врио Главы Чувашии Олега Николаева. Руководитель региона сообщил, что поскольку в республике уже больше недели устойчиво снижается число новых заболевших COVID-19, то Чувашия вполне может готовиться к переходу на второй этап снятия ограничений.

«Если говорить о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сейчас мы находимся на первом этапе. Убежден, на это неделе нам удастся поговорить о переходе на второй этап», — сказал он.

Полпред Президента России в ПФО отметил, что регион на определенном этапе столкнулся с серьезными проблемами, и они во многом связаны с географическим положением, близостью к центральным регионам Российской Федерации.

«На наш взгляд, сейчас в целом этот момент удалось преодолеть. Мы видим, что коэффициент распространения инфекции ниже единицы, сейчас подается заявка на второй этап снятия ограничений», — добавил Игорь Комаров и подчеркнул, что «регион смотрит в будущее для решения задач следующего уровня».