Утверждены оргкомитет и план мероприятий Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Врио Главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение об образовании оргкомитета и плана мероприятий по проведению в Чувашской Республике в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующий документ опубликован на сайте правительств

Возглавила организационный комитет заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Алла Салаева, в состав оргкомитета вошли члены Кабинета Министров, директор Государственного исторического архива Чувашской Республики Галина Ертмакова, председатель регионального отделения в Чувашской Республике «Поискового движения России» Евгений Шумилов, заместитель главного редактора информационного агентства «Regnum» Валентина Андреева, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и другие.

Согласно распоряжению, в 2020—2023 годах на территории региона будут реализованы социально-значимые и культурно-просветительские проекты по увековечению памяти подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Среди них установка и благоустройство территорий мемориальных объектов, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей и тружеников тыла, создание документально-художественного фильма, а также произведений театрального, сценического искусства, проведение тематических кинопоказов, концертов, экскурсий, творческих встреч в архивах, библиотеках, музеях, культурно-досуговых учреждениях. Кроме того, планируется создание единого информационного ресурса, посвященного строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

К подготовке культурно-массовых мероприятий уже активно подключились учреждения культуры республики. Так, на грант Главы Чувашской Республики будет реализован проект Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай» на сумму 2 800 000 рублей, включающий в себя театрализованное представление, основанное на реальных письмах, дневниках и воспоминаниях участников строительства Сурского оборонительного рубежа.

Источник: Минкультуры Чувашии.