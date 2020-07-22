Торговые объекты Шумерли проверили на соблюдение санитарных норм

В Шумерле продолжается работа мобильных групп, которые организованы с целью проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета.

Так, группой в составе начальника отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Натальи Атрашкиной и главного специалиста-эксперта отдела Татьяной Хайдуковой проведена выездная проверка выполнения требований Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года №166 от «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики», «Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли» и «Рекомендаций по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека».

В ходе работы было проверено 44 объекта торговли, в том числе 10 сетевых магазинов, 34 – несетевых (продовольственные – 9, непродовольственные — 25). Так же мобильной группой проверено 4 парикмахерских, 6 объектов общественного питания.

По результатам проверки акты фиксации нарушений не составлены. В ходе обследования объектов потребительского рынка руководителям и должностным лицам были даны разъяснения и рекомендации по соблюдению требований вышеназванных правовых актов. В частности, речь шла о дистанцировании, наличии средств защиты у персонала и посетителей, своевременной дезинфекции всех поверхностей, что обеспечивает защиту, как сотрудников магазинов, так и его посетителей.

Мониторинг торговый предприятий в Шумерле продолжится до особого распоряжения.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.