Сторожевик «Чебоксары» прошел три года «пути», чтобы стать кораблем-музеем

Корабль-ветеран ВМФ России, сторожевик «Чебоксары», который прибыл в столицу Чувашии на вечную стоянку 15 июля, в следующем году станет кораблем-музеем патриотического воспитания молодого поколения. Однако, его «дорога» к цели заняла около трех лет.

Историей долгого пути корабля-тезки столицы Чувашии с редакцией поделился заместитель главы администрации города Чебоксары, председатель Горкомимущества Юрий Васильев. Он рассказал, что администрация города уже давно ведет переговоры с пограничной службой России по эксплуатации этого корабля. К примеру, соглашение об их совместной деятельности было подписан еще в 1997 году.

«С этого момента завязались тесные отношения с Пограничным Управлением ФСБ России по Калининградской области и экипажем судна. Неоднократно делегация администрации города и городского собрания депутатов выезжали на место стоянки списанного пограничного сторожевика», – добавил он.

Однако, процесс продвигался медленно. «Были заминки с финансированием этого вопроса. Долгое время – с 2017 года, корабль пребывал в г. Балтийске. Хотя, по большому счету, с того момента уже можно было его доставить в столицу Чувашии», – заметил председатель Горкомимущества. Он добавил, что благодаря инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева, который своим решением ускорил процесс, средства на транспортировку корабля были выделены из муниципального бюджета.

Только 12 июня 2020 года, в день российской государственности, было принято решение о передаче корабля «Чебоксары» в муниципальную собственность города для организации на нем музея военно-морской славы. Так началась активная организационная работа по приемке корабля в чебоксарской акватории.

Доставивший судно в Чебоксары подрядчик провел подготовительные работы по токованию, очистке, грунтовке и покраске корабля. Токование и оценка состояния сторожевика, проведенные в условиях судоремонтного завода г. Светлогорск Калининградской области, показали степень износа корпуса судна. В результате было подтверждено, что «Чебоксары» находится в хорошем состоянии.

Затем были проведены работы по конвертации судна и только потом подрядчик доставил его в г. Чкаловск Нижегородской области, где корпус корабля очистили, покрасили и настроили оборудование. Уже в Чебоксарах была установлена матча – радиолокационная антенна. Ранее ее пришлось демонтировать, так как корабль не мог пройти по высоте по ходу своего движения в пункт назначения.

В будущем корабля-ветерана ждет еще много работы. Ведь для создания на нем экспозиции для посетителей необходимо корректно спроектировать как само размещение судна в районе Московской набережной, так определиться планировкой будущего музея. Названия пока у музея нет, но в любом случае оно будет связано с морской тематикой.