Рано снимать маски

В прошлую пятницу в Чебоксарах состоялось очередное заседание республиканского оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Было отмечено, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, коэффициент распространения инфекции равен 0,94, свободный коечный фонд составляет 70,4 %, показатель тестирования — 103,6 %. При этом в 14 районах республики отмечалось превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости коронавирусной инфекцией. Днем ранее на заседании Чувашской республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии было озвучено, что тенденция к увеличению количества вновь выявленных случаев заболевания наметилась с 1 июля, с 3 июля коэффициент распространения инфекции превысил 1,0.

Чувашия все еще находится на 1-м этапе снятия ограничений по COVID-19, возобновили деятельность непродовольственные магазины, уличные точки общепита, стадионы и библиотеки. Однако ограничения и меры безопасности никто не отменял. Главам администраций районов и городских округов Чувашской Республики рекомендовано организовать проведение дезинфекционных мероприятий в местах массового скопления людей и обеспечить контроль за соблюдением социальной дистанции гражданами, масочного режима.

В Шумерле продолжается работа мобильных групп, которые организованы с целью проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории муниципалитета.

Так, 21 июля группой в составе начальника отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Натальи Атрашкиной и главного специалиста-эксперта отдела Татьяной Хайдуковой проведена выездная проверка выполнения требований Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 года № 166 от «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» и рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 на предприятиях торговли и сферы услуг.

В ходе работы было проверено 106 объектов: торговли продовольственными и непродовольственными товарами, общественного питания, парикмахерские, аптеки. По результатам проверки акты фиксации нарушений не составлены. Руководителям и должностным лицам объектов были даны разъяснения и рекомендации по соблюдению требований вышеназванных правовых актов. В частности, речь шла о соблюдении социальной дистанции, о наличии средств защиты у персонала и посетителей, о своевременной дезинфекции в помещениях. Мониторинг торговый предприятий в Шумерле продолжится до особого распоряжения.

В Шумерлинском районе с целью соблюдения дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в проводятся рейды по проверке рейсов пассажирских автобусов. Нарушений не выявлено. Также продолжаются мероприятия по санитарной обработке мест общего пользования.

По материалам портала cap.ru

Власти рекомендуют гражданам с пониманием относиться ко всем профилактическим мерам и продолжать соблюдать масочный режим и режим самоизоляции. COVID-19 все еще распространяется по всему миру и в России. Опасность вируса заключается в вызываемых осложнениях, которые могут привести к летальному исходу.

Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких людей опасности!

Цифры

По информации Минздрава Чувашии на 22 июля, COVID-19 с начала года заразились 6352 человека. Из них выздоровели 3430, умерли 50 человек.