Районы не дотягивают до планов Минсельхоза республики

К концу 2021 года на территории Чувашии планируется ввести в оборот все неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. 21 июля, Олег Николаев посетил Яльчикский район с рабочим визитом и проконтролировал состояние сельхоз земель.

«Перед главами муниципалитетов сегодня стоит задача — более эффективно использовать земли, находящиеся на территории населенных пунктов. Нам нужно развивать перерабатывающую составляющую. Это те проекты, которые подразумевают рабочие места, новые технологии, доходы бюджетов всех уровней», — отметил Олег Николаев.

По словам министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, сельские территории активно развиваются. За последние 20 лет количество субъектов агропромышленного комплекса увеличилось с 8395 до 9151 единиц, объем валового продукта вырос почти в 6 раз. Тем не менее в комплексной программе социально-экономического развития имеются некоторые недоработки. Сергей Артамонов обратил внимание на несоответствие планов министерства сельского хозяйства и планов, которые закладывают в основу своей работы районы.

«Мы ставим одни планы, районы ставят свои планы. Учитывая удельный вес районов и республиканские показатели: те планы, которые закладывают районы — не позволят выполнить наши. Если эта программа станет основой стратегии развития региона, то все показатели должны быть синхронизированы», — подчеркнул руководитель ведомства.

По итогу совещания Олег Николаев поставил задачу свести все плановые показатели муниципалитетов под республиканские задачи и цели для формирования единой программы развития.

Напоминаем, в настоящее время в республике идет работа над комплексной программой социально-экономического развития Чувашии на 2020—2025 годы. Она состоит из комплекса проектов и мероприятий, охватывающих все отрасли региона, в числе которых и сельское хозяйство. Ожидается, что в результате реализации программы, значительно уменьшится острота основных проблем экономики и социальной сферы республики, а средний темп прироста валового регионального продукта составит 3,3% в год.

Источник: чувашинформ.рф.