При Главе Чувашии будет создан координационный совет по развитию МСП и защите прав предпринимателей

Планами создать координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства и защите прав предпринимателей врио Главы Чувашии Олег Николаев поделился на рабочем совещании в Яльчикском районе республики. 21 июля он посетил муниципалитет с рабочим визитом и провел совещание с местными властями. На встрече обсудили лучшие практики и стратегические задачи в социально-экономическом развитии муниципалитета на ближайшие пять лет.

Подобные обсуждения в рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской республики до 2025 года прошли во всех муниципалитетах. В некоторых из них Олег Николаев участвовал лично. Ранее он оценил программы городов Чебоксары и Новочебоксарск, а также Козловского, Мариинско-Посадского, Цивильского и Ядринского районов.

На совещании руководитель региона также отметил, что районам следует ставить перед собой более амбициозные и серьезные задачи, которые будут достойно воплощаться, повышая качество жизни каждого жителя Чувашии.

«Здесь обсуждали 931 млн рублей на пять лет. Это достаточно скромная цифра. Сейчас в районе 38 инфраструктурных проектов, 7 коммерческих. Здесь мы должны понимать, что 7 коммерческих проектов это то, что мы видим сегодня. Если вместе поработаем, этих проектов может быть уже через год больше», — сказал Олег Николаев и добавил, что надо развивать проекты, которые будут создавать новые рабочие места, использовать новые технологии и, в итоге, давать возможности решать задачи в социальной сфере.

Сегодня Олег Николаев напомнил, что после представления на Высшем экономическом Совете в пятницу 24 июля программа будет дорабатываться на площадке регионального правительства. Это позволит синхронизировать данные муниципалитетов под республиканские цели и задачи.

«Для этого на площадке правительства Чувашской республики мы развиваем новые подходы. В ближайшее время при Главе Чувашской республики мы создадим координационный совет, который будет целенаправленно заниматься развитием инвестиционного процесса, предпринимательской активности и защитой прав предпринимателей. Будем совестными усилиями находить проблемные места, решать их и создавать благоприятные условия для предпринимателей и инвесторов. Таким же образом могут быть реализованы интересные коммерческие проекты и в направлении АПК. Давайте находиться в поиске, находить что-то новое. Объединяя усилия, мы можем сделать намного больше», — заключил Олег Николаев.

Напомним, что в рамках рабочей поездки в Яльчикский район Олег Николаев также ознакомился с ходом уборки урожая зерновых и проинспектировал строительную площадку нового стадиона.

Источник: чувашинформ.рф.