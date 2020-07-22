Предвыборный марафон. Кто дойдет до финиша?

С уверенностью можно сказать: многие жители Чувашии знали, что в их городах и районах в течение почти месяца проходила важнейшая кампания, влияющая на весь ход выборной кампании за пост главы Чувашии, также на политическую и общественную жизнь республики. Речь идет о проведении коммуникационных площадок в рамках прохождения кандидатами так называемого муниципального фильтра.

Процедура сбора муниципального фильтра подробно расписана в Законе «О выборах Главы Чувашской Республики» выдвижение кандидата хоть от политической партии, хоть в порядке самовыдвижения должны поддержать 7 процентов от общего числа депутатов представительных органов муниципальных образований. В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть 10 процентов от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Но и это еще не все. Кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики. Именно эту процедуру условно назвали муниципальным фильтром.

Из 12 кандидатов, подавших документы в ЦИК Чувашии, более или менее постоянно принимали участие в проведении коммуникационных площадок 6 претендентов: четыре представителя от партий и два самовыдвиженца. Дело в том, что, если прохождение муниципального фильтра является обязательной процедурой, прописанной в законе о выборах главы Чувашии, то участвовать кандидату в так называемых коммуникационных площадках необязательно. То есть претендент самостоятельно решает, участвовать во встречах с муниципальными депутатами или проигнорировать подобное мероприятие. Эти коммуникационные площадки, как разъяснили в ЦИК Чувашии, служат лишь в качестве вспомогательных мер, чтобы кандидаты имели возможность ознакомить депутатов со своими программами, гражданской позицией и политическими взглядами. В то же время за прошедшие полгода благодаря открытости и демократичности врио главы Чувашии Олега Николаева, жители, не говоря уже о муниципальных депутатах, смогли узнать его очень хорошо и по достоинству оценить усилия руководителя республики новой формации и его действия по выведению экономики республики из кризиса.

А вот остальным претендентам пришлось бороться за узнаваемость и симпатии муниципальных депутатов. Поэтому они и старались предстать перед публикой в наилучшем свете.

С самого начала четко наметились линии поведения кандидатов, которые они старались придерживаться на всех 24 коммуникационных площадках. Так, почти все кандидаты ратовали за повышение роли депутатов муниципальных образований и самих муниципалитетов в принятии тех или иных решений. Можно подумать, что в Чувашии нет более острой и более актуальной проблемы, чем «повысить зарплату депутатам районных и городских Собраний, а также расширить их полномочия», как заявили, в частности, нынешние депутаты Госсовета Чувашии Александр Андреев (КПРФ) и Константин Степанов (ЛДПР) на встрече в Шумерле.

Старался придерживаться правил игры и один из наиболее ярких представителей когорты самовыдвиженцев — предприниматель Андрей Ильдеменов. Его козырной картой было привлечение инвестиций в экономику Чувашии. Что ж, тема – интересная и очень актуальная. Но вся закавыка в том, что правительство после назначения Олега Николаева врио главы вплотную, а самое главное, опираясь на Комплексную программу социально-экономического развития Чувашии, детально занялось решением этой проблемы. Казалось бы, что еще можно добавить к этому? Оказывается, можно. Так, на каждой коммуникационной площадке Андрей Ильдеменов брал на себя обязательство в случае избрания главой Чувашии построить в республике, в частности, в Цивильске современный нефтеперерабатывающий завод стоимостью 360 миллиардов рублей. Нечего сказать, инициатива хорошая и ее надо только приветствовать. Но вот какая фишка: оказывается, инвесторы готовы вложить деньги только под личные гарантии кандидата, то есть, если Андрей Ильдеменов не победит на выборах, Цивильск никогда не встанет вровень с Дубаи.

Без нюансов не обошлись и выступления других претендентов, пожалуй, за исключением самовыдвиженца блогера Юрия Шакеева, у которого один рецепт: «Взять и выгнать!».

Нельзя не отметить уникальность самих коммуникационных площадок. Все прекрасно помнят, как прежде в республике проходили кампании по выборам главы Чувашии. Мало того, что неугодных претендентов старались отсеивать уже не первых этапах, так и после официальной регистрации им не давали возможности встречаться с избирателями. По сравнению с прежними выборными кампаниями нынешняя отличается беспрецедентным уровнем открытости и равноправия для всех кандидатов. Не случайно, Олег Николаев, на днях отвечая корреспонденту ГТРК «Чувашия», отметил, что проведение таких коммуникационных площадок в России практикуется только у нас и что руководители многих регионов уже заинтересовались опытом Чувашской Республики.

…Первый этап предвыборной кампании, считай, позади. Говоря словами председателя Экспертного совета Государственного Совета Чувашской Республики и одновременно исполнительного директора Совета муниципальных образований Чувашской Республики Станислава Николаева, который бессменно выполнял роль ведущего коммуникационных площадок, прошедшие мероприятия не являются встречей с избирателями. В случае удачного прохождения муниципального фильтра для самовыдвиженцев надо пройти второй этап – сбор подписей в поддержку того или иного кандидата. Только представители политических партий освобождены от этой процедуры. Но это им тоже не гарантирует спокойной жизни – вся борьба впереди.

Алексей Кряжинов.