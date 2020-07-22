Положение дел в Шумерлинских горэлектросетях стало главной темой совещания под председательством министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергея Лекарева

Положение дел на МУП «Шумерлинские городские электрические сети» стало темой обсуждения и выработки решений в ходе совещания под председательством министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Сергея Лекарева с участием главы администрации города Валерия Шигашева и главы города Сергея Яргунина.

Ситуация с МУП «Шумерлинские городские электрические сети» остается крайне тяжелой. Работа предприятия на протяжение четырех последних лет ведется в условиях фактического ареста расчетных счетов, инициированного основными кредиторами — ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Чувашская энергосбытовая компания». Арест счетов произведен по причине задолженности, возникшей в период 2012 -2014 годов.

Говоря о текущей деятельности, был отмечен тот факт, что в связи с невозможностью МУПа выполнять свои обязательства и по заключению балансовой комиссии, которой установлены признаки банкротства предприятия, возникла необходимость предприятия-должника обратиться в суд о признании себя банкротом, которое сегодня находится на рассмотрении в арбитражном суде. В данный момент, ввиду того, что счета предприятия заблокированы, текущая деятельность МУПа практически парализована. Исполнение утвержденной инвестиционной программы на 2018 — 2020 годы в таких условиях не представляется возможным, как и плановое обновление основных фондов электроэнергетики города.

Как заметил Сергей Лекарев, необходимо комплексное решение с выработкой нескольких конкретных предложений для кредиторов с учетом возможностей и производственных мощностей предприятия, ресурсов муниципалитета. Процедура банкротства будет способствовать мораторию на долги, а значит, электросети смогут вести финансово-хозяйственную деятельность, подготовить электрохозяйство города к предстоящему зимнему периоду. Со своей стороны, министр проведет рабочие встречи с руководством республиканских предприятий энергетического комплекса с целью определения их видения ситуации и дальнейших решений.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.