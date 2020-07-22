22 Июл

Не рано ли расслабились?

Сегодня мы находимся на первом этапе послабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. С магазинов сняли запрет на обслуживание покупателей без масок. Если раньше человек мог остаться без обслуживания, придя в торговую точку без средств индивидуальной защиты, сейчас такого требования нет, и магазин не вправе  отказывать такому покупателю. Также возобновлены работы террас, веранд и уличных кафе с выносными столиками, сняты ограничения на посещение мест захоронений, прогулки в парках и скверах, кроме аттракционов, открыты объекты торговли с площадью торгового зала до 400 кв. м.

Видимо, люди посчитали эти послабления поводом расслабиться. В магазинах и общественных местах  все реже встречаются горожане в масках и перчатках, социальная дистанция в полтора метра почти не соблюдается. Однако, ответственность за нарушение масочного режима  ещё не снята и за отсутствие маски все еще могут оштрафовать.

Ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей легла на самих граждан. Сегодня мы находимся всего лишь на первом этапе послаблений, а для нормальной непосредственной жизни мы должны пройти ещё два  этапа ограничений. Сегодня мы уже имеем хоть какой-то  опыт сосуществования с коронавирусом.  Кого-то не коснулась эта болезнь, кто-то переболел, и не заметил, а кто-то перенёс его, как обычный грипп. Но ведь есть и те, кто ушёл из жизни из-за этой напасти.  

По информации Минздрава Чувашии на 23 июля,  COVID-19  c  начала года заразились 6352 человека. Из них выздоровели 3430, умерли 50 человек. Среди них есть и жители Шумерли. Одна из них, несмотря на имеющиеся хронические заболевания, всегда считала, что к ней «никакая зараза не пристанет» и продолжала работать на месте скопления людей. Однако, буквально через неделю со времени обнаружения признаков заболевания, её не стало. Всю серьёзность ситуации осознают, видимо, только те,  кто столкнулся с  потерей близких людей  из-за этого вируса.

 Сегодня, как никогда, актуальна пословица «Бережённого Бог бережёт». От нас требуется не так уж и много, всего лишь соблюдение элементарных мер предосторожности: носит средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и чаще обрабатывать руки дезинфицирующим раствором. От нас самих зависит, как скоро перейдет  наша республика на второй этап послаблений. Как бы нам не вернуться обратно на режим ограничений. 

М. Ветликова.

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *