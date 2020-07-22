Не рано ли расслабились?

Сегодня мы находимся на первом этапе послабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. С магазинов сняли запрет на обслуживание покупателей без масок. Если раньше человек мог остаться без обслуживания, придя в торговую точку без средств индивидуальной защиты, сейчас такого требования нет, и магазин не вправе отказывать такому покупателю. Также возобновлены работы террас, веранд и уличных кафе с выносными столиками, сняты ограничения на посещение мест захоронений, прогулки в парках и скверах, кроме аттракционов, открыты объекты торговли с площадью торгового зала до 400 кв. м.

Видимо, люди посчитали эти послабления поводом расслабиться. В магазинах и общественных местах все реже встречаются горожане в масках и перчатках, социальная дистанция в полтора метра почти не соблюдается. Однако, ответственность за нарушение масочного режима ещё не снята и за отсутствие маски все еще могут оштрафовать.

Ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих людей легла на самих граждан. Сегодня мы находимся всего лишь на первом этапе послаблений, а для нормальной непосредственной жизни мы должны пройти ещё два этапа ограничений. Сегодня мы уже имеем хоть какой-то опыт сосуществования с коронавирусом. Кого-то не коснулась эта болезнь, кто-то переболел, и не заметил, а кто-то перенёс его, как обычный грипп. Но ведь есть и те, кто ушёл из жизни из-за этой напасти.

По информации Минздрава Чувашии на 23 июля, COVID-19 c начала года заразились 6352 человека. Из них выздоровели 3430, умерли 50 человек. Среди них есть и жители Шумерли. Одна из них, несмотря на имеющиеся хронические заболевания, всегда считала, что к ней «никакая зараза не пристанет» и продолжала работать на месте скопления людей. Однако, буквально через неделю со времени обнаружения признаков заболевания, её не стало. Всю серьёзность ситуации осознают, видимо, только те, кто столкнулся с потерей близких людей из-за этого вируса.

Сегодня, как никогда, актуальна пословица «Бережённого Бог бережёт». От нас требуется не так уж и много, всего лишь соблюдение элементарных мер предосторожности: носит средства индивидуальной защиты в местах скопления людей и чаще обрабатывать руки дезинфицирующим раствором. От нас самих зависит, как скоро перейдет наша республика на второй этап послаблений. Как бы нам не вернуться обратно на режим ограничений.

М. Ветликова.