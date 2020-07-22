Министр промышленности и энергетики Чувашии посетил перспективные инвестиционные площадки Шумерлинского района

Вначале с главой администрации Львом Рафиновым посетили Имущественный комплекс ООО «Агропромгаз», который находится по адресу д. Шумерля, ул. Молодежная, д. 1 и в непосредственной близости с городом и железнодорожной веткой. Площадь участка: 10,9 га (земли промышленности…). Мощности по газу до 2000 куб. м /час. Установленная мощность по электроснабжению 2,5 МВт

2 скважины на воду по 15 куб. м в час. Площадь производственного корпуса 17 000 кв. м.

АБК – 3 000 кв. м. Вспомогательных строений и сооружений 10 000 кв. м. Осуществляется поиск инвестора или создания ТехноПарка.

Потенциал для развития очень высок.

Затем ознакомились с работой ООО «Биопарк-21», который занимается производством и реализацией биопрепаратов, разработкой научной проектов в биотехнологии и лабораторными исследованиями. На данный момент создано 10 рабочих мест. Находится объект рядом с д. Дубовка . Тем не менее там созданы все условия для запуска масштабного производства. Большой земельный участок, подведены все коммуникации (газ высокого давления, вода несколько — скважин, асфальтированная дорога, электричество высокого напряжения).

Проекты рассматриваются с учетом новой автомобильной скоростной трассы М12 Москва – Казань, которая пройдет по территории Шумерлинского района.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.