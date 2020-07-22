Купальный сезон в Чувашии все еще официально закрыт

При этом печальные сводки продолжают поступать. Как сообщает ГКЧС Чувашии, на 22 июля на водоёмах республики произошло 21 происшествие, в результате которых утонули 20 человек, в том числе, два ребёнка. В пресс-службе ведомства отметили, что по сравнению с прошлым годом количество несчастных случаев возросло на 31%, а погибших стало больше на 42%.

Напомним, что купальный сезон на территории Чувашии всегда открывался 1 июня. Однако из-за угрозы распространения COVID-19 в этом году он остается официально закрытым. При этом в настоящее время для обеспечения безопасности людей на водных объектах на всех санкционированных пляжах республики и специально оборудованных местах для купания и отдыха людей у воды дежурят матросы-спасатели и медики. Они регулярно напоминают жителям и гостям республики серьезно относиться к технике безопасности, соблюдать правила социального дистанцирования, не заходить в воду и ни в коем случае не оставлять детей без присмотра.

Неизвестно, какие требования к пляжам будет диктовать пандемия в дальнейшем. Пока Управление Роспотребнадзора по Чувашии напоминает, что возобновление работы пляжей допускается только на третьем этапе снятия ограничений, и предлагает запретить свободный доступ к ним.

Источник: чувашинформ.рф.