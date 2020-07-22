Игорь Комаров выразил уверенность, что выборы Главы Чувашии в сентябре пройдут на должном уровне

Об этом Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ПФО заявил в ходе своего визита в Чувашскую республику 22 июля, отвечая на вопросы журналистов. Игорь Комаров отметил, что у республики имеется хорошая практика в вопросах организации выборного процесса, о чем свидетельствуют и результаты голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

«Внушает оптимизм то, что на высоком уровне, качественно и эффективно, с обеспечением всех требований законодательства было проведено голосование по поправкам в Конституцию. Поэтому у нас есть все основания считать, что необходимые меры будут предприняты как силовыми структурами, так и избирательными комиссиями, органами власти при организации Единого дня голосования. И волеизъявление граждан по выбору высшего должностного лица республики и трех с половиной тысяч депутатов представительных органов муниципальных образований будет организовано должным образом. В этом уверенность у нас у всех есть», — подчеркнул полпред Президента России в ПФО.

Напомним, 22 июля в рамках своего визита в Чувашию Игорь Комаров посетилстроящуюся в жилом районе «Новый город» в Чебоксарах школу, провел рабочее совещание с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым и принял участие в совещании по вопросам социально-экономического развития региона в условиях распространения коронавирусной инфекции.