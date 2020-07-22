В школах района продолжаются работы по установке новых окон

В целях укрепления материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приведения в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопожарными требованиями) в муниципальных общеобразовательных организациях начался капитальный ремонт по замене окон.На замену окон выделено 7,8 млн. рублей из бюджета Чувашской Республики.

Работа ведется в Нижнекумашкинском структурном подразделении Шумерлинской школы. Работы по замене оконных блоков предстоит провести за период летних каникул во всех учреждениях образования района.

Источник: сайт администрации Шумерлинского района.