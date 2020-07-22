В ЧувГУ открылась первая в республике интерактивная видеостудия для съемки учебного видео

В студии установлено современное техническое оборудование, с помощью которого можно снимать обучающие курсы, записывать ролики, а также проводить вебинары, онлайн-трансляции и стримы.

В специально оборудованной аудитории установлены все элементы современной видеостудии — камера, 4 экрана, свет, специальное покрытие стен и пола, прозрачная доска для визуализации материала, на которой можно рисовать, ставить и перемещать слайды презентации, видеоролики, работать со страницами в интернете. Экраны нужны для того, чтобы спикер видел себя с разных ракурсов и принимал наиболее удобное положение в кадре. Стеклянная доска позволяет писать и рисовать объекты независимо от того – правша или левша спикер, вся информация для ведущих и зрителей отображается в привычном для них виде. Здесь кроме записи видео-курсов можно проводить прямые эфиры с использованием анимации, 3D-графики, видео с интеграцией на различные интернет-платформы и web-сайты. С помощью установленного wi-fi «умные» розетки изменяют положение приборов в студии, а видеокамера становится web-камерой.

«Переход на дистанционно обучение был очень стремительным, наши преподаватели изучили и протестировали множество ресурсов для проведения лекций. Стала очевидной необходимость создания такого рода образовательного материала. Уже существующая база вузовских онлайн-курсов заметно помогала в обучении студентов. Теперь мы планируем увеличить объем собственных проектов. Открытие первой современной студии в Чувашии – шаг к новому уровню эффективного образования», – отметил ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Александров на торжественном открытии студии.

Видеостудия позволит выпускать качественный современный контент с экономией времени на монтаж. Если раньше на создание одного видеокурса уходило несколько недель, то в новой видеостудии – в четыре раза меньше. Первыми тестируют студию преподаватели вуза: доцент кафедры актуарной и финансовой математики Алевтина Кулагина за 3 дня записала 15 видеолекций для курса по теории вероятности и математической статистике, готов курс будет уже через неделю.

Записанные курсы планируются к использованию в образовательном процессе со студентами на платформе moodle, а также для общего пользования на федеральном портале online-edu.ru (ресурс «одного окна»).