Выпускники крупнейшей школы в ПФО будут владеть навыками младшего медперсонала

Планами выпускать будущих учеников с навыками выбранной профессии поделилась директор строящейся в микрорайоне «Новый город» школы Наталия Маслова. Так, выпускники химико-биологических классов будут иметь квалификацию уровня младшего медперсонала. Об этом она рассказала 22 июля во время посещения учебного заведения полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, который сегодня посещает столицу Чувашии с рабочим визитом.

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров и врио Главы Чувашии Олег Николаев лично оценили инновационный подход в оборудовании новой школы.

По словам директора школы, в образовательный процесс будут внедряться инновационные технологии. Она продемонстрировала, как на занятиях будет использоваться интерактивный тренажёр по изучению внутренних органов человека. К примеру, учитель сможет показать ученикам наглядную разницу между здоровым организмом человека и с какой-либо патологией.

«У нас также будут учиться классы химико-биологического направления, то есть классы медицины. В принципе, еще до поступления в ВУЗ можно изучить от и до все органы человека. Оборудование для химико-биологического направления обучения, которое у нас здесь есть, позволяет выпускникам получить специальность младшего медицинского персонала», — рассказала Наталия Маслова.

Кроме того, для учащихся на базе школы будет сформирован технопарк по модели «Кванториума». Для исследовательской и творческой деятельности детей создадут лаборатории «Наноквантум», «Датаквантум», «Изоквантум», «Космоквантум», «Биоквантум», «IT-квантум» и «Медиаквантум».

Высокий уровень образования и комфорта детей также обеспечат многочисленные профессиональные мастерские, кружки, удобная столовая, медицинский и стоматологический кабинеты. Актовый зал будет оснащен профессиональным световым и звуковым оборудованием. Для занятий физкультурой и спортом предусмотрены большой спортивный зал, два бассейна, аудитория для занятий самбо и отдельный спортзал для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Напомним, строительство школы началось в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование». На сегодняшний день готовность объекта составляет 98%. Планируется, что в новом учебном году школа примет 1600 учеников из микрорайона «Новый город», большинству из которых ранее приходилось ездить на учебу в другие учебные заведения на школьных автобусах.

Источник: чувашинформ.рф.