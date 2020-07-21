Шумерлинец Михаил Романов стал победителем медиа-смены онлайн-лагеря «Юнармеец»

По итогам конкурсных работ победителем медиа-смены онлайн-лагеря «Юнармеец», организованного Всероссийским детско-юношеским движением «Юнармия» стал обучающийся Центра детского творчества города Шумерля Михаил Романов.
В этом сезоне участники онлайн-лагеря получили незабываемый опыт и знания от опытных экспертов в сфере мультимедийной журналистики.
Михаил Романов получил сертификат победителя, дающего право на участие в медиа-форуме «Защитник», который состоится в Москве в феврале 2021 года.
Источник: сайт администрации г. Шумерли.
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