Шумерлинец Михаил Романов стал победителем медиа-смены онлайн-лагеря «Юнармеец»

По итогам конкурсных работ победителем медиа-смены онлайн-лагеря «Юнармеец», организованного Всероссийским детско-юношеским движением «Юнармия» стал обучающийся Центра детского творчества города Шумерля Михаил Романов.

В этом сезоне участники онлайн-лагеря получили незабываемый опыт и знания от опытных экспертов в сфере мультимедийной журналистики.

Михаил Романов получил сертификат победителя, дающего право на участие в медиа-форуме «Защитник», который состоится в Москве в феврале 2021 года.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.