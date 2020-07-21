Сельские школы Чувашии подключают к высокоскоростному интернету

Сельские школы в еще двух районах Чувашии подключают к высокоскоростному интернету, сообщает Министерство цифрового развития Чувашии. На этот раз волоконно-оптические линии связи прокладываются в деревню Шатракасы Моргаушского района и село Можарки Янтиковского района.

К концу 2021 года высокоскоростной интернет дойдет до более чем 1000 школ, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских администраций, пожарных частей в Чувашии. В прошлом году доступ к сети получили первые 90 объектов. В первом полугодии 2020 года подключено 48 объектов.

Сельские школы, учреждения среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части подключаются к интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Проект предполагает, в том числе, создание узлов связи на местах, которые позволят в дальнейшем развивать сети мобильного и проводного интернета внутри населенных пунктов республики.

Ранее мы писали, что специалисты компании «Ростелеком» подключили общеобразовательные школы в селе Мижеркасы Красночетайского района и деревне Сыбайкасы Моргаушского района.

В подготовке материала использована фотография филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком».

Источник: чувашинформ.рф.