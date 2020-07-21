Народный штаб продолжает работу

В городах и районах Чувашии продолжают работу народные штабы Олега Николаева, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах Главы Чувашии 13 сентября в порядке самовыдвижения. В них было собрано 8,4 тыс. подписей избирателей республики, еще 1,1 тыс. человек отдали свои голоса кандидату на пост главы региона электронно – посредством портала госуслуг. Это намного превышает требуемое Центризбиркомом количество подписей (5 тысяч) для регистрации самовыдвиженца.

Газета уже писала об открытии 14 июля в Шумерле народного штаба Олега Николаева. За прошедшую неделю, по словам координатора штаба в г. Шумерле Елены Головановой, кандидат обрел около 3 тысяч сторонников из числа горожан.

— Мы начали работу за несколько дней до официального открытия штаба, — рассказала она. – Сначала собрали порядка 300 подписей в поддержку кандидата, необходимых ему для регистрации как самовыдвиженцу. А в последнюю неделю работали уже со сторонниками, также составляли списки, собирали подписи.

Сторонники – это те шумерлинцы, которые готовы поддержать конкретного политического деятеля и его программу действий, те, кому небезразлично будущее республики и кто связывает это будущее с Олегом Николаевым.

— Я являюсь руководителем социального учреждения, куда обращаются люди старшего поколения, несовершеннолетние дети и родители несовершеннолетних детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проживающие в городе Шумерля и Шумерлинском районе. За небольшой промежуток времени, что Олег Алексеевич возглавляет нашу республику, он показал себя как настоящий руководитель, который не боится перемен и может развить регион и развить свой народ в современных условиях, — поделилась свои мнением директор Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения Елена Волкова. -Главным приоритетом в его работе я вижу развитие Чувашии, благополучие каждого жителя республики. Это видно из принятых им решений, таких, как социальная поддержка семей, имеющих несовершеннолетних детей, дополнительная поддержка семей, имеющих детей, в период подготовки к учебному году, индексация социальных выплат и пособий. Это и долгожданное принятие закона Чувашской Республики «О детях войны», и многие другие значимые решения. Именно поэтому я смело поставила свою подпись в поддержку Олега Николаева.

Сейчас координатор народного штаба и его помощники-волонтеры собирают подписи сторонников Олега Николаева не только в помещении штаба (ежедневно по адресу: город Шумерля, ул. Ленина, 24; здесь же размещается районный штаб), но и выходят в отдаленные микрорайоны «Верхний поселок» и Лесной, на крупные предприятия, организуют площадки на территориях учреждений соцсферы – то есть там, где есть возможность познакомить с кандидатом и его деятельностью большее число людей, рассказать о последних событиях в ходе избирательной кампании.

Понятно, что не каждый прохожий просто так даст свои паспортные данные незнакомым людям и поставит подпись в неизвестной бумажке. Волонтеры, кстати, использующие средства индивидуальной защиты, снабжены специальной формой, раздаточными информационными материалами, любой желающий может удостовериться в их личности. Они зарегистрировались в качестве волонтеров на специальном сайте Zanikolaeva.ru. Всего там зарегистрировано чуть более 30 волонтеров со всей республики, и 8 из них – из Шумерли. По большей части это студенты Шумерлинского политехнического техникума, достигшие 18-летнего возраста, соответственно, наделенные избирательным правом. Есть и взрослые люди. На сайте сторонников можно получить информацию о работе народных штабов по всей Чувашии, узнать мнение известных в регионе людей о кандидате, вступить в ряды волонтеров и сторонников, изучить программу развития региона, которую предлагает Олег Николаев.

— Народный штаб Олега Николаева будет принимать подписи сторонников до конца июля, потом появятся другие задачи. Завершит же работу к 13 сентября, и после этого мы обязательно поблагодарим ребят- волонтеров за их безвозмездную помощь, — сообщила координатор Елена Голованова. – Каждому будут вручены волонтерские книжки, где будет отмечен период работы волонтером. При поступлении в вуз, например, такая книжка увеличивает баллы абитуриента.

По данным ЦИК Чувашии на утро 21 июля, документы на участие в выборах на пост Главы Чувашской Республики подали 12 человек. Восемь из них – самовыдвиженцы: Олег Николаев, Юрий Шакеев, Юрий Сидоров, Андрей Ильдеменов, Николай Коклейкин, Роман Васильев, Максим Чепель и Петр Петрянкин. Несмотря на самовыдвижение, Олега Николаева поддержали три партии: «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Родина». Кандидат Александр Андреев представляет республиканское отделение КПРФ, Константин Степанов — региональное отделение ЛДПР, Николай Степанов — региональное отделение Российской партии пенсионеров за справедливость, и Сергей Матвеев — региональное отделение партии «Патриоты России».

Кандидаты проводят предвыборные мероприятия: собирают подписи сторонников, используя для этого в том числе и социальные сети, встречаются с отделениями своих партий, депутатами Собраний депутатов и местными жителями, привлекают сторонников. Напомним, что в Шумерле встреча 6 кандидатов на пост главы региона с депутатскими корпусами города и района прошла 4 июля на коммуникационной площадке, организованной в Центре детского творчества.

Н. Владимирова.