Назначены руководители МУПов города Шумерли

В ходе заседания конкурсной комиссии по отбору кадров для муниципальной службы, состоявшегося 20 июля под председательством главы администрации города Шумерля Валерия Шигашева, были назначены руководители ряда МУПов жилищно-коммунального комплекса.

Конкурс проводился в два этапа. Первый этап прошел в форме тестовых испытаний, письменно. На втором этапе были рассмотрены предложения кандидатов по программе деятельности каждого предприятия.

По итогам конкурсных испытаний члены комиссии вынесли решение о назначении. Так, руководителем МУП «Коммунальник» назначен ранее исполнявший обязанности директора Александр Балакирев. И.о. директора МУП «Шумерлинское предприятие тепловодоснабжения и водоотведения» Андрей Агаков «избавился» от приставки и.о., возглавив предприятие. Руководителем недавно созданного МУПа «Чистая вода» стал Александр Власов.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.