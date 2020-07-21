МУП «Водоканал» устраняет прорыв на водоводе по улице Коммунальной

В конце прошлой недели произошла очередная авария на сетях водоснабжения. В этот раз на ул. Коммунальной в районе ОГИБДД МО МВД России «Шумерлинский».

МУП «Водоканал» проводятся работы по замене участка водопровода протяженностью 15 метров. Без холодной воды на сегодняшний день остались два многоквартирных дома — по улице Коммунальная, д.6 и проезду Строителей, д.4, а также юридические лица, расположенные в данном районе.

Работы планируется завершить к вечеру сегодняшнего дня.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.