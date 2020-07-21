Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев курирует ход капитального ремонта в школе №6 города Шумерли

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев посетил среднюю школу № 6 города Шумерля, где ознакомился с ходом ремонтных работ.

МБОУ «СОШ № 6» включено в подпрограмму «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования».

На сегодняшний день в учреждении выполнено уже более 40% запланированных работ: монтируется новая система отопления, в классах и коридорах установлены биметаллические радиаторы, ведется разводка теплотрассы в кабинетах и коридорах; проведен демонтаж старой системы водопровода и канализации; ведутся работы по прокладке водопровода и канализации в санузлах, учебных кабинетах; демонтируется и укладывается мягкая кровля; поставлены окна с восточной стороны здания.

Обсудив ход работ с представителем подрядной организации, министр остался доволен темпами и качеством проведения ремонтных работ и выразил уверенность, что подрядчики завершат в установленные контрактом сроки.

Источник: сайт администрации г. Шумерли.